الصباح الفني
حكايا السيرورا في جولة
تستعد فرقة مسرح السفير لتنظيم جولة مسرحية لعملها حكايا السيرورا في عدة مدن. وستكون أولى جولات العمل المنتمي إلى مسرح الشارع يوم سادس وعشرين أكتوبر الجاري بساحة أكورا مارينا بأكادير على الساعة الخامسة مساء، ثم بعدها في اليوم نفسه على الساعة السابعة بالمركز الثقافي أيت ملول. وتشاركأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا