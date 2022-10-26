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الصباح الفني

حكايا‭ ‬السيرورا‭ ‬في‭ ‬جولة

منذ دقيقتين
جانب من العرض المسرحي (خاص)
تستعد‭ ‬فرقة‭ ‬مسرح‭ ‬السفير‭ ‬لتنظيم‭ ‬جولة‭ ‬مسرحية‭ ‬لعملها‭ ‬حكايا‭ ‬السيرورا‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مدن‭.‬ وستكون‭ ‬أولى‭ ‬جولات‭ ‬العمل‭ ‬المنتمي‭ ‬إلى‭ ‬مسرح‭ ‬الشارع‭ ‬يوم‭ ‬سادس‭ ‬وعشرين‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬بساحة‭ ‬أكورا‭ ‬مارينا‭ ‬بأكادير‭ ‬على‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬مساء،‭ ‬ثم‭ ‬بعدها‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬بالمركز‭ ‬الثقافي‭ ‬أيت‭ ‬ملول‭.‬ وتشارك‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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