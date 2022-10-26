الصباح الـتـربـوي
ثلاثة أسئلة: مسؤولية الجميع
ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها للحد من ظاهرة الهدر المدرسي؟ إن هذه الظاهرة بحجم خطورتها والإشكالات التي تطرحها سواء على مستوى المؤسسة التعليمية، أو الفرد المتعلم، أو الأسرة والمجتمع برمته، دفعت بلا شك وزارة التربية الوطنية إلى بذل جهود كبيرة من أجل الحد منها، وذلك بتوسيعأكمل القراءة »
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