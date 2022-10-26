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الصباح الـتـربـوي

ثلاثة أسئلة: مسؤولية‭ ‬الجميع

منذ 16 دقيقة
محمد‭ ‬حسني‭ ‬العلوي‭
ما‭ ‬هي‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬اتخاذها‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬ظاهرة‭ ‬الهدر‭ ‬المدرسي؟ ‭‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬بحجم‭ ‬خطورتها‭ ‬والإشكالات‭ ‬التي‭ ‬تطرحها‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المؤسسة‭ ‬التعليمية،‭ ‬أو‭ ‬الفرد‭ ‬المتعلم،‭ ‬أو‭ ‬الأسرة‭ ‬والمجتمع‭ ‬برمته،‭ ‬دفعت‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬الوطنية‭ ‬إلى‭ ‬بذل‭ ‬جهود‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحد‭ ‬منها،‭ ‬وذلك‭ ‬بتوسيع‭أكمل القراءة »

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منذ 16 دقيقة


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