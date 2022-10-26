الرياضة
حمد الله يهزم النصر بـ “فيفا”
انتزع حكما لصالحه وسيحصل على 3 ملايير ونصف مليار برأ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، في نزاعه مع ناديه السابق النصر السعودي، الذي طالبه بأداء مبلغ كبير، بسبب مفاوضته اتحاد جدة، وهو مازال بذمة الفريق. وتفاعل حمد الله، مع صدور قرارأكمل القراءة »
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