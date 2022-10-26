fbpx
الصباح الـتـربـوي

راصد

منذ دقيقتين
‭ ‬قافلة‭ ‬ تتواصل‭ ‬بمختلف‭ ‬الأكاديميات‭ ‬الجهوية‭ ‬للتربية‭ ‬والتكوين‭ ‬عملية‭ “‬قافلة‭ ‬التعبئة‭ ‬المجتمعية‭ ‬للإدماج‭ ‬المباشر‭”‬،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تأمين‭ ‬التمدرس‭ ‬الاستدراكي‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬الانقطاع‭ ‬عن‭ ‬الدراسة،‭ ‬ومكافحة‭ ‬زواج‭ ‬القاصرات،‭ ‬عبر‭ ‬التحسيس‭ ‬والتعبئة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تشجيع‭ ‬التلاميذ‭ ‬على‭ ‬التسجيل‭ ‬وإعادة‭ ‬التسجيل‭ ‬بمرحلة‭ ‬التعليم‭ ‬الإلزامي‭.‬ س‭. ‬ف ‭‬وقفة يعود‭ ‬الأساتذة‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى