الصباح الـتـربـوي
راصد
قافلة تتواصل بمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عملية “قافلة التعبئة المجتمعية للإدماج المباشر”، التي تهدف إلى تأمين التمدرس الاستدراكي والحد من الانقطاع عن الدراسة، ومكافحة زواج القاصرات، عبر التحسيس والتعبئة من أجل تشجيع التلاميذ على التسجيل وإعادة التسجيل بمرحلة التعليم الإلزامي. س. ف وقفة يعود الأساتذةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا