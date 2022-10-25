ملف الصباح
الوداديات السكنية… الاحتيال الممنهج
مشاريع أسقطت آلاف الضحايا وضعف مراقبة السلطات يزيد من جشع المتورطين تتكرر مآسي النصب على المنخرطين في الوداديات السكنية، وتتضاعف محنهم أكثر، عندما تصل إلى المحاكم الجنحية مشاكل هذه الجمعيات الخاضعة لظهير الحريات العامة، والتي تعرف بأنها اتفاق لتحقيق تعاون مستمر ما بين شخص أو عدة أشخاصأكمل القراءة »
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