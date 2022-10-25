ربورتاج
بني ملال… البؤس والجمال
ترتدي ثوب العصرنة وسلوك الترييف اليومي يحول دون انطلاقتها الكبرى تتشبث مدينة بني ملال عاصمة جهة بني ملال خنيفرة، بحقها في الحياة وتسارع الخطى لنفض الغبار عنها بخلق مشاريع تنموية، تساهم في تحديث بنياتها التحتية وتوطين المشاريع المهيكلة التي تضمن فرص الشغل، وتستثمر طاقات الشباب أعلى الهرم،أكمل القراءة »
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