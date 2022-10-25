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كواليس خطة لاستعادة هيبة الجامعة
«الصباح» تكشف تفاصيل اتفاق موقع بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم على سكة البرامج التنموية كشفت مصادر من دائرة جلسات الحوار بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، أن تفاصيل التعاقد الجامعي الجديد يرتكز على المحاور الكبرى للإصلاح المراد إنجازه في القطاع بهدف استعادة هيبة الجامعة وتأهيلها، كي تكونأكمل القراءة »
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