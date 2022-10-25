أخبار الصباح
أخبار الصباح
< انفجار تسبب انفجار في محل لإصلاح الثلاجات بمنطقة حد أولاد فرج، بإقليم الجديدة، صباح أمس (الاثنين)، في إصابة ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة، نقلوا إثرها إلى المستعجلات. وعزت مصادر "الصباح" سبب الانفجار إلى تسرب غاز شديد الاشتعال من ثلاجة معطلة أثناء شروع صاحب المحل ومساعديه في إصلاحها،أكمل القراءة »
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