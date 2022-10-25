الأولى
“شرع اليد” لاقتحام منازل بالداخلة
اقتحمت عشرات الأسر، في حدود الرابعة من صباح السبت الماضي، مشروعا سكنيا قيد الإنجاز بالداخلة، بدعوى حقهم في الحصول على السكن. وقال شاهد عيان إن اقتحام المشروع السكني بالداخلة شكل “صدمة” للمنعش العقاري، المكلف بإنجازه، مشيرا إلى أن الحادث يعبر عن “الفوضى التي تعيشها المدينة”، محملا، فيأكمل القراءة »
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