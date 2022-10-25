الأولى
“بذخ” بمجلس جهة البيضاء
ارتفاع مصاريف التسيير بـ21 في المائة في زمن دعوات وزارة الداخلية لترشيد النفقات ارتفعت نفقات التسيير بمجلس جهة البيضاء سطات إلى أكثر من 20 مليارا في 2023، عوض 16 مليارا و700 مليون السنة الماضية، بنسبة زيادة بلغت 21 في المائة. وشهدت ميزانية التسيير في أكبر جماعة ترابيةأكمل القراءة »
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