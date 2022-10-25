الأولى
راق يسرق “زبونته” بعد وفاتها
تفجرت فضيحة مدوية باليوسفية، بعدما كشفت الأبحاث التي أجرتها الشرطة القضائية المحلية للمنطقة الأمنية باليوسفية، عن تعرض مريضة بالسرطان، للاستغلال والنصب بعد وفاتها من طرف راق شرعي، كانت الضحية تلجأ إليه، من أجل الخضوع لحصص العلاج النفسي. وأمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية، بإيداع المشتبه فيه،أكمل القراءة »
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