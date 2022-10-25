الأولى
كــلــنــا المــيــلـــودي!
اعتقال صاحب “ماطايني” مؤامرة ضد “السميعة” والمصحة العقلية أفضل له من “البنيقة” لماذا تطالبون برأس الميلودي؟ لماذا تصدرون في حقه مذكرة اعتقال وطنية يتقاسمها الناس عبر “واتساب”، وتنتشر انتشار النار في الهشيم في مواقع التواصل الاجتماعي وتثير الرعب في قلوب جمهوره؟ من يستهدف عادل؟ ومن يريد أنأكمل القراءة »
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