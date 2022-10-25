الأولى
تحت الدف
تقدمت مجموعة التأمينات الجنوب إفريقية «سنلام» بطلب للسلطات المعنية، من أجل الحصول على الإذن باقتناء فرع شركة التأمينات الألمانية بالمغرب «أليانز المغرب». ولم تتلق «سنلام»، حتى الآن، أي رد من قبل الهيآت المعنية بالترخيص للعملية، ما يطرح تساؤلات حول هذا الملف، خاصة بعد التصريحات التي أدلى بهاأكمل القراءة »
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