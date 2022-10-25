حوادث
إيقاف مبحوث عنهم ببني ملال
تمكنت عناصر الشرطة بوادي زم، السبت الماضي، من إيقاف ثلاثة أشخاص، موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطهم في مجموعة من القضايا الإجرامية التي شكلت مصدر أبحاث وتحريات عديدة للمحققين الذين ترصدوا خطواتهم في انتظار نصب كمين لهم للإيقاع بهم. وتم الاحتفاظ بالمبحوث عنهم الثلاثة،أكمل القراءة »
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