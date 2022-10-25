حوادث
الحبس للصوص النحاس
عصابة سرقت هواتف محمولة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة ، أخيرا، متهمين بارتكاب عمليات السرقة، استهدفت ضحايا بمركز أولاد افرج، وكذا وسط الجديدة، وحكمت على كل واحد منهما بأربع سنوات حبسا نافذا، بعد متابعتهما في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام،أكمل القراءة »
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