خاص
المحامون ووهبي… “شد ليا نقطع ليك”
خلافات متواصلة منذ تعيينه على رأس الوزارة في غياب حوار فعلي بين الجانبين لا تكاد تنطفئ نار الغضب بين المحامين وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حتى ينبعث دخان جديد، ينذر بحالة توتر جديدة، في غياب تام لباب الحوار، الذي أقفله أخيرا، وزير العدل، وفي ظل تشبث كلأكمل القراءة »
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