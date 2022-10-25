حوادث
أحكام مخففة لمشاغبي الجيش و”الماص”
البراءة لـ 14 معتقلا وبما قضى لـ 43 وسنة نافذة لأربعة بعد ستة أشهر من المتابعة في حق ما يزيد عن 60 مشجعا لفريق الجيش الملكي، وإيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات 2 بسلا، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، صباح السبت الماضي، أحكاما مخففةأكمل القراءة »
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