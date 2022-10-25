حوادث
ميت “باع” عقاره بالجديدة
يلف الغموض ملفا عقاريا بالجديدة معروضا على قاضي التحقيق، إذ رغم تقديم الضحايا شكاية تتعلق بالتزوير في وثائق رسمية، من بينها شهادات إدارية، بعد الادعاء أن جدهم الذي توفي في 2004، عاد إلى الحياة في 2018 وباع العقار، الذي ورثوه عنه إلى شخصية نافذة وباشر معه مسطرةأكمل القراءة »
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