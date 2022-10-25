وطنية
نقابة المخارق قلقة على “صحة” البيضاء
عبرت الجامعة الوطنية للصحة لجهة البيضاء-سطات، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، عن قلقها من وضعية القطاع الصحي بالجهة. وعقد المكتب الجهوي للجامعة، الخميس الماضي، اجتماعا بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل، تداول فيه عددا من القضايا التي تهم راهن القطاع بالجهة، ومختلف الصعوبات التي يمر منها في الأشهرأكمل القراءة »
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