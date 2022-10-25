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وطنية

نقابة‭ ‬المخارق‭ ‬قلقة‭ ‬على‭ “‬صحة‭” ‬البيضاء‭ ‬

منذ 13 ثانية
عبرت‭ ‬الجامعة‭ ‬الوطنية‭ ‬للصحة‭ ‬لجهة‭ ‬البيضاء‭-‬سطات،‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬المغربي‭ ‬للشغل،‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬من‭ ‬وضعية‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬بالجهة‭. ‬وعقد‭ ‬المكتب‭ ‬الجهوي‭ ‬للجامعة،‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي،‭ ‬اجتماعا‭ ‬بالمقر‭ ‬المركزي‭ ‬للاتحاد‭ ‬المغربي‭ ‬للشغل،‭ ‬تداول‭ ‬فيه‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬تهم‭ ‬راهن‭ ‬القطاع‭ ‬بالجهة،‭ ‬ومختلف‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭أكمل القراءة »

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منذ 13 ثانية


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