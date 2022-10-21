حاتم عمور يشارك في أغنية “أرض المونديال”

عبر النجوم المشاركون في أغنية “أرض المونديال” عن سعادتهم وفخرهم بالمشاركة العربية في هذا العمل الإستعراضي الذي تنتجه المؤسسة القطرية للإعلام، وسيبث على كل القنوات القطرية والعربية المهتمة بكأس العالم بعد الإنتهاء من عملية الميكساج والمونتاج النهائي.

“من أرض المحبة والصداقة والسلام .. نهديكم تحية قطرية وبروح عربية يا سلام”… بهذه العبارة تبتدأ أغنية “أرض المونديال”، الملحنة من قبل محمد المرزوقي، الذي أشرف شخصيا على الإنتاج الضخم بمشاركة نجوم الدول العربية المشاركة في المونديال ( قطر والمغرب والسعودية وتونس). كما تضمنت الأغنية عددا من الرسائل المهمة، التي كتبها تيسير عبد الله.

وأشرف التركي مراد كوشك وإدارته الفنية على اخراج أغنية “أرض المونديال”، بمساعدة خالد خميس وحسن النعيمي في الإدارة الفنية والإنتاجية وحمد عبد الرضا، في الإدارة المالية واللوجستية على جانب عبد الرحمن الشعيبي وعبد اللطيف البلتاجي.

وبخصوص مشاركتهم في “كليب” الأغنية، قال النجم القطري عيسى الكبيسي “فخور بارتدائي ثوبي في هذا الكليب الذي يمثل العرب ويحمل فكرا موسيقيا متطورا”، مؤكدا تفاؤله الشديد بتفاصيل الأغنية.

أما حاتم عمّور فعلّق على ظهوره بالزي المغربي أنه يمثّل وطنه و كل عربي، معبراً، شأنه شأن التونسي الشاب نجم الراب نوردو والشابة السعودية داليا مبارك، عن سعادته بتقديم هذا العمل المتميز الذي يحمل الطابع الطربي والقيمة الفنية المتميزة، فيما ردد السعودي عبدالعزيز العليوي بعضا من كلمات الأغنية “مرحبا بأرض المها .. حن عرب شبه الجزيرة” .