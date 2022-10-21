مطالب ودادية بإبعاد جيد عن الديربي

علمت الصباح أن شريحة كبيرة من جماهير الوداد الرياصي، تطالب بإلحاح، بإبعاد الحكم رضوان جيد عن تحكيم الديربي، بين الفريق الأحمر والرجاء الرياضي، بعد غد الأحد، لحساب الجولة السادسة من البطولة الوطنية.

وجاء مطلب الوداديين، بسبب سوء تعامل الحكم مع مباريات سابقة بالبطولة، ومن بينها الديربي، ناهيك عن الانتقادات التي طالته خلال مباراة الأهلي الليبي والمريخ السوداني أخيرا، في الدور المؤهل لمجموعات عصبة أبطال إفريقيا.

من جهة ثانية، اعتبرت جماهير بيضاوية، أن تعيين جيد لديربيات متكررة ومسترسلة، قد يضرب مصداقية التحكيم المغربي، وثقة باقي الحكام الدوليين، الذين ينتظرون الفرصة للبروز في مواجهات مهمة مثل الديربي.

وسبق للوداد انتقاد تحكيم جيد في ديربيات سابقة، غير أن مديرية التحكيم أصرت على إعادة منحه قيادة المباراة، غير مبالية بصورة المباراة التي تعتبر الأهم في البطولة، والتي تسوق صورة كرة القدم المغربية في العالم.