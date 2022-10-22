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ملف الصباح

مختلون ومشردون يهددون سلامة الفاسيين

منذ دقيقة واحدة
الأمن يستعمل السلاح لمحاصرة جانحين يحدثون فوضى تحت تأثير المخدرات يتخذ العنف بشوارع فاس مظاهر تختلف باختلاف مرتكبيه مختلين أو مشردين كانوا أو مجرمين متربصين بمارة عزل يسلبونهم ما يملكون تحت التهديد، دون أن ينفع استعمال الرصاص أحيانا في كبح اندفاع جانحين “خارج التغطية” وتحت تأثير أنواعأكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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