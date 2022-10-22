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ملف الصباح

مناطق‭ ‬الهامش‭… ‬أخطار‭ ‬متنوعة

منذ دقيقة واحدة
مراهقون‭ ‬ضحايا‭ ‬الفقر‭ ‬وتفكك‭ ‬الأسرة‭ ‬يجدون‭ ‬لذة‭ ‬في‭ ‬العنف‭ ‬ويرتكبون‭ ‬جرائمهم‭ ‬بدم‭ ‬بارد رغم‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬والأمنية‭ ‬من‭ ‬مجهودات‭ ‬لاستتباب‭ ‬الأمن‭ ‬بمكناس،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬باقي‭ ‬مدن‭ ‬وأقاليم‭ ‬المملكة،‭ ‬يلاحظ‭ ‬تنامي‭ ‬مظاهر‭ ‬العنف‮ ‬بشكل‭ ‬ملفت‭ ‬ومخيف‭ ‬في‭ ‬الشهور‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية،‭ “‬أبطالها‭” ‬عصابات‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬شباب‭ ‬مدججين‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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