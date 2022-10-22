ملف الصباح
مناطق الهامش… أخطار متنوعة
مراهقون ضحايا الفقر وتفكك الأسرة يجدون لذة في العنف ويرتكبون جرائمهم بدم بارد رغم ما تقوم به السلطات المحلية والأمنية من مجهودات لاستتباب الأمن بمكناس، على غرار باقي مدن وأقاليم المملكة، يلاحظ تنامي مظاهر العنف بشكل ملفت ومخيف في الشهور القليلة الماضية، “أبطالها” عصابات مكونة من شباب مدججينأكمل القراءة »
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