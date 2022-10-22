ملف الصباح
انهـيـار قـيـم التـربـيـة
الشعباني قال إن اللجوء إلى العنف لحسم الاختلاف أصبح سائدا في غياب ثقافة الحوار قال علي الشعباني، أستاذ علم الاجتماع، إن تراجع قيم التربية الأسرية، وتخلف الآباء عن القيام بواجبهم في تربية أبنائهم عبر غرس مفهوم احترام الاختلاف في الرأي، نجم عنه انتشار ظاهرة العنف بكل أشكالهأكمل القراءة »
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