اذاعة وتلفزيون
“The Watcher” على “نتفليكس”
بدأت منصة “نتفليكس” عرض مسلسل “The Watcher”، الذي شهد نسب متابعة كبيرة وتصدر “الطوندونس” في بعض الدول. وتدور قصة المسلسل في إطار من الرعب، يسلط الضوء على شخصية دين ونورا برانوك وأطفالهما، إذ اقتنت الأسرة منزلا مميزا في نيوجيرسي، لكن أفرادها يتعرضون للمضايقة من خلال رسائل موقعة،أكمل القراءة »
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