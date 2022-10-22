حوادث
جثة متحللة تستفز أمن مراكش
تواصل مصالح الأمن بمراكش، تحرياتها منذ ظهر أول (الخميس)، من أجل كشف ملابسات العثور على جثة شاب في العشرينات من عمره، وهي في طور التحلل ومكبلة اليدين، بمحل سكنه الكائن بعمارة سينكو بشارع المزدلفة. وأفاد مصدر مطلع أن جيران الشاب أثارت انتباههم روائح كريهة تنبعث من منزله،أكمل القراءة »
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