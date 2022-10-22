ملف الصباح
الجديدة… جرائم وعاهات مستديمة
سرقات في وضح النهار وتصفية حسابات بتوظيف كلاب شرسة لم تعد أزقة وشوارع الجديدة هادئة وآمنة كما كانت. ولم تعد توصف بأنها مدينة الهدوء والسكينة، بعد ترييفها عقب انتشار البناء العمودي والتوسع العمراني وتوالي الهجرات القروية وانضمام الدواوير المحيطة بها إلى المدار الحضري، إذ صاحبه هجوم كاسحأكمل القراءة »
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