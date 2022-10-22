خاص
صالون الفرس بالجديدة… صيت عالمي
نجح في تجديد ولع المغاربة بالخيول وساهم في تنمية سلالات شهيرة الفروسية ارتبطت بالعديدمن الصناعات التقليدية عرض استعراضي عالمي جناح الأمن الوطني حقق المعرض الدولي للفرس بالجديدة، المنعقد بين 18 و23 أكتوبر الجاري، بقاعة المعارض محمد السادس بالجديدة، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، كل المقاصد التي وضعتهاأكمل القراءة »
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