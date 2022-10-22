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خاص

صالون‭ ‬الفرس‭ ‬بالجديدة‭… ‬صيت‭ ‬عالمي‭ ‬

منذ 53 ثانية
لوحة من عروض «التبوريدة»
نجح‭ ‬في‭ ‬تجديد‭ ‬ولع‭ ‬المغاربة‭ ‬بالخيول‭ ‬وساهم‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬سلالات‭ ‬شهيرة الفروسية ارتبطت بالعديدمن الصناعات التقليدية عرض استعراضي عالمي جناح الأمن الوطني حقق‭ ‬المعرض‭ ‬الدولي‭ ‬للفرس‭ ‬بالجديدة،‭ ‬المنعقد‭ ‬بين‭ ‬18‭ ‬و23‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬بقاعة‭ ‬المعارض‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬بالجديدة،‭ ‬تحت‭ ‬الرعاية‭ ‬السامية‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك،‭ ‬كل‭ ‬المقاصد‭ ‬التي‭ ‬وضعتها‭أكمل القراءة »

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منذ 53 ثانية


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