ملف الصباح
ابتزاز أمام البنوك
غزا المتسولون شوارعنا وأزقتنا، وأصبحوا يراقبون كل حركاتنا، وطوروا حسا مع تراكم التجربة في اختيار ضحاياهم، ولم يعد المتسولون يقتصرون على استجداء الشخص من أجل المال، بل أصبح الأمر عنفا ماديا ورمزيا، يمارس على فئات كثيرة، من قبل أشخاص جعلوا من التسول مهنة، ويعتقدون أن التصدق عليهمأكمل القراءة »
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