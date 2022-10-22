ملف الصباح
هوامش طنجة… جيوب للخارجين عن القانون
أزيد من 70 في المائة من الأعمال الإجرامية يقترفها متحدرون من الضواحي لا يختلف اثنان على أن معدلات الجريمة المنظمة ذات الأبعاد الخطيرة، انخفضت نسبيا في الآونة الأخيرة بعاصمة البوغاز طنجة، مقارنة بالعقد السابق، الذي عاشت خلاله المدينة وضعا استثنائيا ولد لدى سكانها إحساسا بفقدان الأمن، نتيجةأكمل القراءة »
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