حوادث
الجنس والسياسة… طعم الابتزاز
معارضون يستغلون فيديوهات حميمية لإضعاف خصومهم وتحقيق نصر انتخابي عليهم لا يختلف اثنان في أن استغلال الجنس، فضحا وابتزازا، كان قديما في السياسة، والعديد من القضايا، تبرز كيف تم تحويل فيديوهات جنسية أو محادثات ساخنة بين منتخبين أو مسؤولين في إدارة الشأن العام وفتيات، إلى طعم للابتزازأكمل القراءة »
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