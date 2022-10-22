حوادث
بـوجـيــدة… “الطــريقـة”
جمع بين الشجاعة والكياسة والجرأة وكان صوت القضاة والموظفين عبد الله بوجيدة، الرئيس الأسبق للمحكمة المدنية الابتدائية بالبيضاء، شخصية قضائية متفردة في كل شيء، فحتى كلمة الطريقة التي غالبا ما يستعملها للتعبير عن شيء ما، والتي ما كانت تخلو جملة من جمله من نطقها إلا بنطقها، تترجمأكمل القراءة »
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