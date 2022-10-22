حوادث
التبليغ عن الرشوة
يتعرض المرتفقون بالإدارات العمومية، لمساومات قصد الحصول على الخدمة العمومية، وتختلف أشكال المطالب وقيمتها، إذ أن الرشوة قد تكون مبلغا ماليا أو تنازلا عن منفعة أو ممارسة جنسية وغيرها من الصور التي تنطبق عليها أوصاف المقابل الذي يشترط للوصول إلى حق. وحرصا من الدولة على تخليق الإدارةأكمل القراءة »
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