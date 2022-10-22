fbpx
ملف الصباح

ثلاثة أسئلة: مرفوق‭:‬رواسب‭ ‬نفسية

منذ دقيقة واحدة
محمد‭ ‬مرفوق
‭‬بماذا‭ ‬يمكن‭ ‬تفسير‭ ‬ارتفاع‭ ‬منسوب‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬المغربي؟ ‭‬من‭ ‬الصعب‭ ‬حصر‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬إنه‭ ‬يمتد‭ ‬داخل‭ ‬كل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬و‭ ‬إن‭ ‬بدرجات‭ ‬مختلفة‭. ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬نعزو‭ ‬ارتفاعه‭ ‬إلى‭ ‬تعقيد‭ ‬وتركيب‭ ‬الحياة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للأفراد‭ ‬وإلى‭ ‬تاريخ‭ ‬التنشئة،‭ ‬والتي‭ ‬ترسب‭ ‬داخل‭ ‬الفرد‭ ‬شروخا‭ ‬نفسية‭ ‬عميقة‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


زر الذهاب إلى الأعلى