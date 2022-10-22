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ثلاثة أسئلة: مرفوق:رواسب نفسية
بماذا يمكن تفسير ارتفاع منسوب العنف في الشارع المغربي؟ من الصعب حصر العنف في الشارع فقط، بل إنه يمتد داخل كل المؤسسات الاجتماعية و إن بدرجات مختلفة. ويمكن أن نعزو ارتفاعه إلى تعقيد وتركيب الحياة الاجتماعية للأفراد وإلى تاريخ التنشئة، والتي ترسب داخل الفرد شروخا نفسية عميقةأكمل القراءة »
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