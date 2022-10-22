حوادث
اعتقال صاحب فيديو المحكمة الزجرية
متهم من قبل منخرطي ودادية سكنية بالمنصورية بالنصب وخيانة الأمانة والتواطؤ مع رئيسها المدان بالسجن أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، أخيرا، بإيداع صاحب فيديو محكمة عين السبع، سجن عكاشة، بعد متابعته بتهمة المشاركة في النصب وخيانة الأمانة في ملف الودادية السكنية “بساتين البحر” بمنطقة المنصورية، وهوأكمل القراءة »
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