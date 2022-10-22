وطنية
غليان في الاستقلال بسبب أبدوح
يعرف حزب الاستقلال بمراكش جمودا تنظيميا وحالة سخط واسعة بين قواعده، بعد الدينامية التي عرفها، إثر نزع مهمة المنسق الجهوي من عضو لجنته التنفيذية، عبد اللطيف أبدوح. وأدت تدخلات أبدوح في تدبير التحالفات التي أعقبت انتخابات 2021، التي تميزت أيضا بفرضه لنجلته، وكيلة للائحة الجهوية للحزب، إلىأكمل القراءة »
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