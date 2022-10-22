الرياضة
“كاف” تغير ملعب دجوليبا والجيش
منعت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم دجوليبا المالي من استقبال الجيش الملكي بملعب هيريماكونو في باماكو، ضمن ذهاب الدور الفاصل، المؤهل إلى دور المجموعات لكأس “كاف”، بسبب عدم استجابة للمعايير المحددة. وسيضطر دجوليبا إلى خوض مباراته أمام الجيش في ملعب 26 مارس في باماكو، باعتباره الوحيد المصادق عليهأكمل القراءة »
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