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ملف الصباح

أحياء‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬بؤر‭ ‬توتر

منذ دقيقة واحدة
‮«‬إلترات‮»‬‭ ‬تشل‭ ‬حركة‭ ‬المرور‭ ‬وتخرب‭ ‬السيارات‭ ‬وتعتدي‭ ‬على‭ ‬الشرطة‭ ‬ نقلت‭ ‬بعض‭ ‬فصائل‭ “‬الإلترات‭”‬،‭ ‬حروبها‭ ‬إلى‭ ‬ضواحي‭ ‬العاصمة‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬معتمدة‭ ‬على‭ ‬آليات‭ ‬متطورة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬تحركاتها‭. ‬وهكذا‭ ‬سجلت‭ ‬أحداث‭ ‬شغب‭ ‬في‭ ‬دار‭ ‬بوعزة‭ ‬والسوالم‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وتحولت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأحياء‭ ‬بالبيضاء،‭ ‬إلى‭ ‬بؤر‭ ‬توتر‭ ‬بسبب‭ ‬حروب‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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