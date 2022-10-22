ملف الصباح
أحياء تحولت إلى بؤر توتر
«إلترات» تشل حركة المرور وتخرب السيارات وتعتدي على الشرطة نقلت بعض فصائل “الإلترات”، حروبها إلى ضواحي العاصمة الاقتصادية، معتمدة على آليات متطورة في تنظيم تحركاتها. وهكذا سجلت أحداث شغب في دار بوعزة والسوالم في الفترة الأخيرة، وتحولت العديد من الأحياء بالبيضاء، إلى بؤر توتر بسبب حروبأكمل القراءة »
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