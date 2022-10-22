الرياضة
آسفي يؤهل مساعد مدربه
نجح أولمبيك آسفي في تأهيل المصري سامح إسماعيل، مساعد مدربه طارق مصطفى، بعدما منحته الجامعة رخصة مؤقتة. ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح” فإن إدارة الفريق العبدي قامت بتسجيل المدرب المساعد في دورة تكوينية من أجل الحصول على شهادة التدريب الدرجة “ألف”، سيتم تنظيمها بالمغرب في غضون الأيامأكمل القراءة »
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