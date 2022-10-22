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الرياضة

قمة تصحيح المسار

منذ دقيقة واحدة
الوداد يريد العودة للصدارة بعد عثرة طنجة والرجاء لتحسين ترتيبه يلتقي الوداد والرجاء، غدا (الأحد)، في الديربي 133، لحساب الجولة السادسة من البطولة الوطنية، بأهداف مختلفة. وفي الوقت الذي يسعى فيه الوداد إلى العودة للصدارة، بعد التعادل في الجولة الخامسة بملعب اتحاد طنجة، دون أهداف، يسعى الرجاءأكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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