وطنية
بوريطة يهدد جنوب إفريقيا بعقوبات
قال: لا نقبل أن تجني شركاتها أرباحا من المغرب وتعادي مصالحه هدد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، جنوب إفريقيا، بعقوبات اقتصادية وقطع العلاقات التجارية معها، وإيقاف عملية تحويل الأموال التي تجنيها شركات بريتوريا من المغرب، نحو بلدها، إذا استمرت في معاكسة الوحدةأكمل القراءة »
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