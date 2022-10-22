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“زنقة كونتاكت” وأزمة معايير السينما
منتجوه حملوا المخرج المسؤولية مؤكدين أن نيتهم لم تكن سياسية أثار، مرة أخرى، فيلم “زنقة كونتاكت” للمخرج إسماعيل العراقي، جدلا كبيرا، بعد الحديث عن استغلاله وتضمنه مقطعا من أغنية تحمل توقيع مغنية انفصالية تدعى مريم منت حسان. وفي الوقت الذي خرج فيه المركز السينمائي المغربي عن صمته،أكمل القراءة »
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