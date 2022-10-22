حوادث
مغاربة ضحايا شبكة إسبانية للاتجار بالأعضاء
ارتفاع عدد المختفين في إسبانيا وجمعية حقوقية تحذر من استهداف المهاجرين قال حقوقيون إنهم توصلوا بمعلومات حول الأرقام الصادرة عن المصالح الإسبانية بخصوص ارتفاع عدد المغاربة المختفين، تشير إلى أن أغلب المختفين هم ضحايا شبكة إجرامية دولية تنشط في الاتجار بالأعضاء البشرية. وقال سعيد شرامطي، رئيس جمعيةأكمل القراءة »
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