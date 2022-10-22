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خاص

330‭ ‬مليارا‭ ‬للقانون‭ ‬الإطار

منذ دقيقة واحدة
محسن‭ ‬جازولي‭
وضع‭ ‬سكة‭ ‬قطار‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬تنزيل‭ ‬مقتضيات‭ ‬ميثاق‭ ‬الاستثمار خصص‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬مالية‭  ‬السنة‭ ‬المقبلة‭ ‬مبلغا‭ ‬إضافيا‭ ‬من‭ ‬3‭,‬3‭ ‬ملايير‭ ‬درهم،‭ ‬لتفعيل‭ ‬ميثاق‭ ‬الاستثمار‭ ‬وتنزيل‭ ‬مختلف‭ ‬الالتزامات‭ ‬برسم‭ ‬مشاريع‭ ‬الاستثمار‭ ‬الصناعي،‭ ‬وتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬تنزيل‭ ‬مقتضيات‭ ‬القانون‭ ‬الإطار‭.‬ وتسعى‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬تحفيز‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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