خاص
330 مليارا للقانون الإطار
وضع سكة قطار تسريع وتيرة العمل الحكومي في تنزيل مقتضيات ميثاق الاستثمار خصص مشروع قانون مالية السنة المقبلة مبلغا إضافيا من 3,3 ملايير درهم، لتفعيل ميثاق الاستثمار وتنزيل مختلف الالتزامات برسم مشاريع الاستثمار الصناعي، وتسريع وتيرة العمل الحكومي في تنزيل مقتضيات القانون الإطار. وتسعى الحكومة إلى تحفيزأكمل القراءة »
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