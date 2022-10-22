الرياضة
سلة طنجة تنجو من اعتذار عام
الفريق عاد للمنافسة بعد استقالة مسيريه وتسريح لاعبيه أنقذ غيورون الاتحاد الرياضي لطنجة لكرة السلة، من تقديم اعتذار عام، بعد تدخلهم في آخر لحظة، رغبة منهم في محاولة رأب الصدع و إنقاذ ما يمكن إنقاذه، بعد إصرار الرئيس حسن شملال وأعضاء مكتبه المديري على تقديم استقالة جماعية.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا