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الرياضة

سلة طنجة تنجو من اعتذار عام

منذ 3 دقائق
الفريق عاد للمنافسة بعد استقالة مسيريه وتسريح لاعبيه أنقذ غيورون الاتحاد الرياضي لطنجة لكرة السلة، من تقديم اعتذار عام، بعد تدخلهم في آخر لحظة، رغبة منهم في محاولة رأب الصدع و إنقاذ ما يمكن إنقاذه، بعد إصرار الرئيس حسن شملال وأعضاء مكتبه المديري على تقديم استقالة جماعية.أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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