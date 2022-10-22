الصباح الفني
القادري في “أسميتها قمري”
أطلقت السوبرانو سميرة القادري، أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “أسميتها قمري”، وهي من كلمات الشاعر محمد موسى حمود وألحان مصطفى مطر. وقالت السوبرانو ل”الصباح” إن أغنيتها الجديدة تعتبر واحدة من بين أغاني ألبومها الجديد بعنوان “حين أهوى”، الذي تعاملت فيه مع ثلة من الفنانين والملحنين والموسيقيين بالوطن العربي.أكمل القراءة »
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