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الصباح الفني

القادري‭ ‬في‭ “‬أسميتها‭ ‬قمري‭”‬

منذ دقيقة واحدة
سميرة القادري
أطلقت‭ ‬السوبرانو‭ ‬سميرة‭ ‬القادري،‭ ‬أحدث‭ ‬أعمالها‭ ‬الغنائية‭ ‬بعنوان‭ “‬أسميتها‭ ‬قمري‭”‬،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬كلمات‭ ‬الشاعر‭ ‬محمد‭ ‬موسى‭ ‬حمود‭ ‬وألحان‭ ‬مصطفى‭ ‬مطر‭.‬ وقالت‭ ‬السوبرانو‭ ‬ل‭”‬الصباح‭” ‬إن‭ ‬أغنيتها‭ ‬الجديدة‭ ‬تعتبر‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أغاني‭ ‬ألبومها‭ ‬الجديد‭ ‬بعنوان‭ “‬حين‭ ‬أهوى‭”‬،‭ ‬الذي‭ ‬تعاملت‭ ‬فيه‭ ‬مع‭ ‬ثلة‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬والملحنين‭ ‬والموسيقيين‭ ‬بالوطن‭ ‬العربي‭.‬أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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