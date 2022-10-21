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أســــــرة

نصيحة: علاج‭ ‬طبيعي

منذ دقيقتين
يمكن‭ ‬علاج‭ ‬الديدان‭ ‬الدبوسية‭ ‬طبيعيا‭ ‬دون‭ ‬استخدام‭ ‬الأدوية،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬تتطلب‭ ‬حالة‭ ‬المريض‭ ‬ذلك،‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الحمل،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يتأثر‭ ‬الجنين‭ ‬بعدوى‭ ‬الديدان‭ ‬الدبوسية،‭ ‬لكن‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتأثر‭ ‬بالآثار‭ ‬الجانبية‭ ‬للأدوية‭. ‬ ويعتبر‭ ‬جوز‭ ‬الهند‭ ‬من‭ ‬العلاجات‭ ‬الفعالة‭ ‬لطرد‭ ‬جميع‭ ‬أنواع‭ ‬الديدان،‭ ‬إذ‭ ‬يصنف‭ ‬على‭ ‬أنه‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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