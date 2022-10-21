أســــــرة
نصيحة: علاج طبيعي
يمكن علاج الديدان الدبوسية طبيعيا دون استخدام الأدوية، وذلك عندما تتطلب حالة المريض ذلك، كما في حالات الحمل، حيث لا يتأثر الجنين بعدوى الديدان الدبوسية، لكن يمكن أن يتأثر بالآثار الجانبية للأدوية. ويعتبر جوز الهند من العلاجات الفعالة لطرد جميع أنواع الديدان، إذ يصنف على أنهأكمل القراءة »
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