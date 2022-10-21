وطنية
أسلحة حزب الله لحراسة قادة “بوليساريو” ببيروت
الصباح تكشف عن لقاءات في لبنان مع مثقفين وإعلاميين وتقديم رشاو لاستهداف المغرب كشف إعلاميون لبنانيون ل”الصباح” عن إغراق بلادهم بمليشيات “بوليساريو”، التي تخضع للتدريب على الأسلحة، إضافة إلى الزيارات العديدة لقادة الانفصاليين لبيروت بهدف عقد لقاءات مع مثقفين وإعلاميين لاستدراجهم للدعم. وقال إعلامي لبناني، فضل عدمأكمل القراءة »
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