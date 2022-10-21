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وطنية

‭‬أسلحة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬لحراسة‭ ‬قادة‭ “‬بوليساريو‭” ‬ببيروت

منذ دقيقتين
مساومات‭ "‬بوليساريو‭" ‬للنخب‭ ‬اللبنانية‭ ‬باءت‭ ‬بالفشل‭ (‬أرشيف‭)‬
الصباح‭ ‬تكشف‭ ‬عن‭ ‬لقاءات‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬مع‭ ‬مثقفين‭ ‬وإعلاميين‭ ‬وتقديم‭ ‬رشاو‭ ‬لاستهداف‭ ‬المغرب كشف‭ ‬إعلاميون‭ ‬لبنانيون‭ ‬ل‭”‬الصباح‭” ‬عن‭ ‬إغراق‭ ‬بلادهم‭ ‬بمليشيات‭ “‬بوليساريو‭”‬،‭ ‬التي‭ ‬تخضع‭ ‬للتدريب‭ ‬على‭ ‬الأسلحة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الزيارات‭ ‬العديدة‭ ‬لقادة‭ ‬الانفصاليين‭ ‬لبيروت‭ ‬بهدف‭ ‬عقد‭ ‬لقاءات‭ ‬مع‭ ‬مثقفين‭ ‬وإعلاميين‭ ‬لاستدراجهم‭ ‬للدعم‭.‬ وقال‭ ‬إعلامي‭ ‬لبناني،‭ ‬فضل‭ ‬عدم‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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