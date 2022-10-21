الرياضة
الاستئناف يبرئ الرجاء في قضية البنزرتي
بوكطاية: سنعقد اجتماعا لدراسة حيثيات القرار رفضت لجنة الاستئناف التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اعتراض أولمبيك آسفي، على تسجيل المدرب التونسي فوزي البنزرتي في ورقة المباراة التي جمعته بالرجاء، لحساب الجولة الأولى من البطولة. وحملت لجنة الاستئناف مسؤولية الخطأ في قضية فوزي البنزرتي إلى العصبة الاحترافية،أكمل القراءة »
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