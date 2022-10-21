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مجتمع

بذور‭ ‬مقاومة‭ ‬للجفاف‭ ‬بكلية‭ ‬الناظور

منذ دقيقة واحدة
يعكف‭ ‬فريق‭ ‬علمي‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬وطلبة‭ ‬باحثين‭ ‬في‭ ‬سلك‭ ‬الدكتوراه‭ ‬والماستر‭ ‬والإجازة،‭ ‬بالكلية‭ ‬متعددة‭ ‬التخصصات‭ ‬بالناظور،‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬تجارب‭ ‬علمية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطوير‭ ‬بذور‭ ‬باذنجان‭ ‬مقاومة‭ ‬للجفاف،‭ ‬وأقل‭ ‬استهلاكا‭ ‬للمياه‭.‬ ‭ ‬وقال‭ ‬كمال‭ ‬أبركاني،‭ ‬الأستاذ‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬الكلية‭ ‬ذاتها،‭ ‬والمشرف‭ ‬على‭ ‬المشروع،‭ ‬إن‭ ‬البرنامج‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭أكمل القراءة »

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