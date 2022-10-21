مجتمع
بذور مقاومة للجفاف بكلية الناظور
يعكف فريق علمي مكون من خبراء وطلبة باحثين في سلك الدكتوراه والماستر والإجازة، بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، على إجراء تجارب علمية من أجل تطوير بذور باذنجان مقاومة للجفاف، وأقل استهلاكا للمياه. وقال كمال أبركاني، الأستاذ الباحث في الكلية ذاتها، والمشرف على المشروع، إن البرنامج الذي بدأأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا